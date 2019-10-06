وزير النفط الإيراني: طهران ستستخدم أي طريقة ممكنة لتصدير نفطها

نقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله الأحد إن إيران ستستخدم أي وسيلة ممكنة لتصدير إنتاجها من الخام، مضيفا أن تصدير النفط "حق مشروع" للدولة.

وقال زنغنه: "سنستخدم كل وسيلة ممكنة لتصدير نفطنا ولن نرضخ للضغط الأمريكي لأن تصدير النفط حق مشروع لإيران".

وتقلصت صادرات إيران من النفط الخام أكثر من 80 بالمئة بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من اتفاق 2015 النووي بين إيران والقوى العالمية.

وردا على ذلك، قلصت إيران التزاماتها بموجب اتفاق 2015 الذي قبلت طهران بمقتضاه كبح أنشطتها النووية مقابل رفع معظم العقوبات الدولية.

وأكدت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية الأحد أن طهران ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها بموجب الاتفاق إذا لم تف الأطراف الأوروبية بتعهدها بحماية اقتصاد إيران من العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن بهروز كمالوندي المتحدث باسم الهيئة قوله: "سنمضي قدما في خطتنا لتقليص الالتزامات إزاء الاتفاق النووي إذ فشلت الأطراف الأخرى في الوفاء بتعهداتها".

يأتي هذا التصريح بعد انتقادات بريطانية وأميركية لخرق طهران وعدها بعدم نقل حمولة ناقلة "أدريان داريا" (غرايس 1 سابقا) البالغة مليوني برميل نفط إلى السواحل السورية بعد الإفراج عنها من قبل سلطات جبل طارق بعدم نقلها إلى نظام بشار الأسد وبالتالي عدم مخالفتها لقانون العقوبات التابع للاتحاد الأوروبي.