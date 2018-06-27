وزير تركي: دعوة واشنطن لوقف استيراد النفط الإيراني ليست ملزمة لنا

قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي الأربعاء إن تركيا لا تعتبر نفسها ملزمة بالامتثال لمساعي الولايات المتحدة لوقف صادرات النفط الإيرانية بدءا من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وإنها ستعمل على ضمان عدم تضرر "البلد الشقيق" من هذه الخطوة الأميركية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد طلبت من جميع الدول الثلاثاء التوقف عن استيراد النفط الإيراني اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر، وقالت إنها لن تمنح أي إعفاء من العقوبات.

وقال زيبكجي خلال اجتماع في أنقرة بشأن التجارة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية إن القرار الأميركي غير ملزم لتركيا.

وأضاف: "سنحاول الاهتمام بالأمر بحيث لا تتعرض إيران، وهي بلد صديق وشقيق، لأي ظلم أو أذى في هذا الشأن".