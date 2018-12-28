هنت: البرلمان قد يقر اتفاق بريكست

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت الجمعة إن البرلمان قد يوافق على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي إذا أوضح التكتل أن الوضع الخاص بالحدود الأيرلندية سيكون مؤقتا.

وألغت ماي التصويت على اتفاق بريكست في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما أقرت بأنه لن يحظى بموافقة البرلمان.

ومن المنتظر أن يناقش النواب الاتفاق مجددا الشهر المقبل على أن يجري التصويت في منتصف كانون الثاني/ يناير.

وقال هنت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "يمكننا أن نجتاز ذلك".

وبعد أكثر من عامين على استفتاء 23 حزيران/يونيو 2016 حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لا يزال المجتمع البريطاني يشهد انقسامات عميقة حول سبل تطبيق هذا الانفصال التاريخي الذي سيضع حدا لوحدة بدأت في 1973.

وتوصلت ماي إلى إبرام اتفاق مع قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد حول شروط الخروج. لكن البرلمان البريطاني لم يصادق حتى الآن على هذه المعاهدة.