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وزير سعودي في ريف دير الزور

ثامر السبهان

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زار وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، ريف دير الزور الشرقي الخميس، وبحث مع وجهاء العشائر آخر المستجدات بعد طرد تنظيم داعش من المنطقة، وسبل دعم الاستقرار فيها.

وحضر الاجتماع الذي عقد في بلدة البصيرة عدد من وجهاء عشائر دير الزور.

ودعت العشائر العربية الجانب السعودي إلى دعم البنى التحتية والقطاعات الخدمية، نظراً للدمار الكبير الذي لحق بالمرافق العامة والبنى التحتية في شرقي الفرات جراء الحرب ضد تنظيم داعش.

ووعد السبهان بأن تدعم السعودية استقرار واقتصاد المنطقة، عبر دعم المشاريع الصغيرة والقطاع التعليمي والصحي لإعادة نشاط الحياة من جديد بشرقي الفرات.

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