وزير سوداني يهدد معلمي النيل الأبيض

"لو أضربتو ثلاثة أشهر، ما بتعملوا حاجه، وممكن أفصلكم وأعين معلمين جدد"، هكذا خاطب وزير التربية والتعليم في ولاية النيل الأبيض، الحاج علي منصور، معلمين مضربين في مدينة ربك بالولاية، يطالبون بحقوقهم.
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الوزير وهو يهدد المعلمين بفصلهم، مؤكد أن الحكومة لا يمكن "لي ذراعها".
وأثارت تصريحات الوزير غضب المعلمين المضربين، فيما أبدى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي استيائهم من تعامل الوزير مع مطالب المعلمين.
ويطالب المعلمون، وهم من ذوي الأجور المنخفضة في السودان، بعلاوات مالية مستحقة لهم منذ عام، حيث قدموا طلبا جديدا للوزير في 23 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السودان بمحاسبة الوزير على تصريحاته.