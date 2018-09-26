وزير سوداني يهدد معلمي النيل الأبيض

"لو أضربتو ثلاثة أشهر، ما بتعملوا حاجه، وممكن أفصلكم وأعين معلمين جدد"، هكذا خاطب وزير التربية والتعليم في ولاية النيل الأبيض، الحاج علي منصور، معلمين مضربين في مدينة ربك بالولاية، يطالبون بحقوقهم.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الوزير وهو يهدد المعلمين بفصلهم، مؤكد أن الحكومة لا يمكن "لي ذراعها".