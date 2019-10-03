وزير مصري: الإصلاح الاقتصادي كان صعبا.. والأهم خلق الوظائف

أكد وزير المالية المصري في تصريحات لوكالة بلومبرغ نشرتها الخميس إن الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة المصرية "كان صعبا للغاية"، مؤكدا أن الحكومة تستمع لمطالب المصريين.

وقال الوزير في مقابلة مع الوكالة: "لقد أجرينا إصلاحا اقتصاديا كان له تأثير سلبي على السكان لأن الإصلاح الاقتصادي كان صعبا للغاية".

وتابع الوزير ردا على رؤية الحكومة لإجراءات الإصلاح: "أنا شخصيا أعتقد أن الإنفاق على البرامج الاجتماعية هو بعد واحد، لكن الأهم هو خلق الوظائف".

ورأى أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى 8 في المئة لتوفير فرص عمل لـ 2.5 مليون شخص يدخلون سوق العمل كل عام.

وأوضح معيط أن الحكومة تدرس مستقبل التعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن أي شكل من أشكال التعاون مع الصندوق يبعث برسالة إيجابية للمستثمرين.

وقلل من إمكانية حدوث أية اضطرابات مستقبلية في مصر، موضحا: "نحن حكومة مصر. حكومة الشعب المصري. عندما نرى شيئا فإننا نستمع".