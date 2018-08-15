وزير: مصر ستستخدم الغاز الإسرائيلي في السوق المحلية

قال وزير البترول المصري طارق الملا إن مصر ستستخدم جزءا من الغاز الطبيعي الإسرائيلي المستورد من قبل القطاع الخاص في السوق المحلية، حسبما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المحلية.

وأضاف الملا أن ذلك "سيحل أزمات كثيرة"، موضحا أن "هذا هو مضمون تحول مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة".

وتابع الوزير المصري أن الغاز الإسرائيلي "سيتم استخدامه (كذلك) في المخزون الاستراتيجي لوقت الأزمات، ويجعلنا مركزا إقليميا للتجارة عبر الشحن والتخزين والتسويق والتوزيع، خاصة أن مصر لديها خطوط أنابيب غاز كان يتم تصديره لإسرائيل من قبل الثورة".

وكانت شركة دولفينوس المصرية الخاصة وقعت في شباط/فبراير اتفاقا لاستيراد الغاز من إسرائيل في صفقة وصفها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آنذاك بأنها "هدف" أحرزته بلاده التي تسعى لأن تصبح مركزا إقليميا لتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط.

وأثار الاتفاق جدلا في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري "ظُهر" الأكبر من نوعه في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

وقال المُلا الأربعاء إن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل حيث ستحقق الاكتفاء الذاتي على أن تبدأ تصدير الفائض بدءا من كانون الثاني/يناير القادم.

وأضاف للصحيفة أن "شهر أيلول/سبتمبر المقبل سيشهد استيراد مصر آخر شحنات الغاز من الموردين بالخارج".