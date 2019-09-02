وسائل إعلام إسرائيلية: قطر قلصت إمدادات الكهرباء لغزة

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلا عن مصادر في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية أن قطر قلصت إمدادات الوقود إلى قطاع غزة إلى النصف، بدون تقديم أي سبب لهذه الخطوة.

وقالت الصحيفة إن خطوة الدوحة تعني أن الكهرباء سوف تنقطع عن سكان غزة لثلاث ساعات إضافية، أي أنهم سيحصلون عليها بين خمس وست ساعات فقط يوميا.

وحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، ذكر راديو الجيش أن مبعوث قطر إلى قطاع غزة محمد العمادي أبلغ إسرائيل بأن حكومته ستخفض تمويلها لشحنات الوقود بمقدار النصف.

ويأتي التصريح في غضون ساعات من قيام إسرائيل بإعادة ضخ شحنات الوقود التي قطعتها عن قطاع غزة الأسبوع الماضي، بسبب موجة الصواريخ وغيرها من أعمال العنف، حسب الصحيفة.

وتوفر قطر الموارد المالية الشهرية لتغطية الوقود المورّد من إسرائيل لتشغيل محطة كهرباء غزة، حسب عقد أبرمته مع الأمم المتحدة لتمويل ثلاثة ملايين لتر لإنتاج الكهرباء أسبوعيا، وكان من المفترض أن تصل الدفعة الأخيرة الأحد.

وقال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية إنهم يبحثون الأمر ويتواصلون مع الحكومة القطرية.

وترى مصادر في غزة أن هذه الخطوة قد تكون محاولة للضغط على حركة حماس للموافقة على مشاريع التنمية، بحسب هآرتس.

في المقابل قالت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن العمادي إن قطر كانت أبلغت إسرائيل بتخفيض نسبة المدفوعات للوقود احتجاجا على تخفيض إسرائيل نسبة الوقود خلال الأسبوع الماضي من دون إعلام الأطراف المعنية وخاصة قطر الممول لهذا الوقود، مؤكدا استمرار بلاده في تمويل محطة كهرباء غزة.