السلطات التركية تفتش منزل القنصل السعودي

وصلت إلى مقر إقامة القنصل السعودي في إسنطبول مساء الثلاثاء طواقم التفتيش لمواصلة التحقيقات في قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال مراسل "الحرة" في إسطنبول إن الطواقم وصلت كذلك مقر القنصلية الذي خضع الاثنين لتفتيش استمر لتسع ساعات.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال في وقت سابق الثلاثاء إن النيابة العامة التركية قد تلجأ لأخذ إفادات أشخاص في القنصلية السعودية في إطار التحقيقات بقضية اختفاء خاشقجي.

وكانت وكالة الأنباء الحكومية أفادت في وقت سابق بأن القنصل السعودي محمد العتيبي غادر إسطنبول إلى الرياض.

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قالت وكالة "الأناضول" الحكومية التركية إن القنصل العام السعودي في مدينة إسطنبول غادر البلاد الثلاثاء متوجها إلى الرياض.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القنصل محمد العتيبي عاد إلى المملكة على متن طائرة تجارية قبل ساعات من تفتيش الشرطة التركية مقر إقامته في إطار التحقيق في اختفاء الصحافي جمال خاشقجي منذ دخوله قنصلية بلاده قبل أسبوعين.

يأتي هذا فيما قال مسؤول تركي في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس" الثلاثاء إن الشرطة عثرت داخل القنصلية السعودية على أدلة تثبت مقتل خاشقجي بداخلها.

وفتشت السلطات التركية الاثنين القنصلية التي كانت آخر مكان شوهد فيه خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، وأعلنت أن منزل القنصل القريب من القنصلية سيخضع للتفتيش أيضا.