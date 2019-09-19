وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

توفي رئيس تونس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أطيح به عام 2011، في منفاه بالسعودية عن عمر ناهز 83 عاما، حسبما قال محاميه.



وقال المحامي منير بن صالحة إن بن علي توفي اليوم الخميس في جدة، وإنه سيتم نقل جثمانه إلى مكة في انتظار قرار الأسرة بشأن دفنه.



تمت الإطاحة ببن علي عام 2011 في بداية ما عرف باسم "الربيع العربي"، الحراك الذي شهد خروج العديد من الزعماء العرب من السلطة.

وذكرت إذاعة موزاييك إن بن علي توفي بعد صراع من المرض في أحد مستشفيات السعودية حيث قضى ثلاثة أشهر في العناية المركزة.

وحكم بن علي تونس لمدة ثلاثة وعشرين عاما بعد انقلابه على حكم الرئيس الحبيب بورقيبة عام 1987، قبل أن تتم الاطاحة به عقب ثورة شعبية يوم 14 يناير 2011، ليترك تونس على إثر ذلك إلى السعودية.