وسائل إعلام جزائرية: الحكم على سعيد بوتفليقة ومسؤولين سابقين بالسجن 15 عاما

صدر الحكم على سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة ومسؤولين سابقين بالسجن 15 عاما، الثلاثاء، وفقا لما نقلته وسائل إعلام جزائرية.

وانطلقت محاكمة عدد من أبرز النظام الجزائري السابق في المحكمة العسكرية في مدينة البليدة الجزائرية، الاثنين.

وممن يخضعون للمحاكمة: سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، والجنرال بشير طرطاق، المنسق السابق للاستخبارات، بالإضافة إلى محمد مدين المعروف باسم "الجنرال توفيق" وهو الرئيس الأسبق للمخابرات ولويزة حنون الأمين العام لحزب العمال.

وواجه المذكورون تهم التآمر على سلطة الجيش والدولة.

وشهد محيط المحكمة العسكرية، إجراءات أمنية مشددة، الاثنين، تمثلت بإغلاق كل المنافذ والطرق المؤدية إلى محيط المحكمة العسكرية بالبليدة على بعد كيلومتر.

وكشف محامي محمد مدين لوسائل إعلام محلية عن عزمه المطالبة بتأجيل القضية، لاعتبارات صحية تخص موكله.