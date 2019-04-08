'الحرة' داخل مطار طرابلس

أفاد مراسل "الحرة" المتواجد في مطار العاصمة الليبية طرابلس بأن قوات حكومة الوفاق الوطني تمكنت من فرض سيطرتها على مطار طرابلس الدولي فيما انسحب "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر إلى منطقة قصر بن غشير.

وقال المراسل من داخل المطار إن الاشتباكات مستمرة في عدة مناطق جنوب طرابلس، مشيرا إلى أن هناك مدنيين يحاولون الهروب من مواقع المواجهات.

ووقعت معارك عنيفة الأحد قرب طرابلس بين قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، تركزت جنوب طرابلس لاسيما في محيط المطار الدولي.

وأضاف المراسل أن مطار طرابلس متوقف منذ عام 2014 بسبب العمليات العسكرية.

وغادر عمال كانوا يعملون على صيانة المطار بسبب المواجهات الحالية.