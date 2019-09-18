الكويت وألمانيا وبلجيكا تدعو مجلس الأمن للتصويت على قرار لوقف النار في إدلب

أفادت مصادر دبلوماسية أن دولا دعت، الأربعاء، مجلس الأمن إلى التصويت على قرار "وقف فوري لإطلاق النار" في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وسط مخاوف من فيتو روسي يعطل القرار.

وطلبت الكويت وألمانيا وبلجيكا من مجلس الأمن، بحسب نص القرار الذي حصلت عليه فرانس برس، أن يبدأ وقف إطلاق النار في ظهر يوم 21 سبتمبر بالتوقيت المحلي.

ويوضح القرار، الذي ينتظر التصويت، أن الهدف منه "تجنب تدهور إضافي للوضع الكارثي أصلا في إدلب".

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن براميل متفجرة تستهدف محور كبانة بريف اللاذقية بالتزامن مع استمرار التصعيد البري ضمن قطاعات "خفض التصعيد".

وقال المرصد إن طائرتين مروحيتين تناوبتا على القصف بالبراميل المتفجرة في تلال كبانة بريف اللاذقية الشمالي، بعد توقف القصف الجوي منذ 13 من شهر سبتمبر الحالي.

وأعلن المرصد أن حصيلة الخسائر البشرية وصلت إلى 1064 مدني بينهم 264 طفل حتى أمس الثلاثاء الـ 17 من شهر أيلول الجاري.