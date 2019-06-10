وصول أطفال جهاديين إلى فرنسا

وصل 12 طفلا فرنسيا وطفلان هولنديان من عائلات أفراد في تنظيم داعش، إلى فرنسا الاثنين، قادمين من سوريا حيث كانوا في عهدة الإدارة الذاتية الكردية.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية وصول هؤلاء، مشيرة إلى أن بعضهم مرضى ويعانون من سوء تغذية.

وتم تسليم الطفلين الهولنديين إلى ممثلين عن بلادهما في باريس، حسب المصدر ذاته.

وأفاد مصدر قريب من الملف بأن 10 من الأطفال الفرنسيين يتامى فيما كان الاثنان الآخران يعيشان مع أمهما التي وافقت على الانفصال عنهما.

ويشكل آلاف المواطنين الأجانب من جهاديين وأفراد عائلاتهم عبئا على الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشمال شرق سوريا، وأحد أبرز التحديات التي تواجهها منذ إعلان القضاء على "الخلافة" التي كان أقامها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، في آذار/مارس الماضي.

وحصلت سلسلة عمليات تسليم من هذا النوع إلى عدد من الدول، لكنها تبقى محدودة مقارنة بالأعداد الضخمة لأفراد عائلات الجهاديين الذين يقطنون في مخيمات مكتظة في شمال وشمال شرق سوريا. وبرغم ذلك، تُعد تلك العمليات خطوة إيجابية مع إصرار الأكراد على مطالبة الدول المعنية باستعادة مواطنيها وسط تلكؤ من جانب تلك الدول، لا سيما الأوروبية منها.

وكان الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر أعلن على حسابه على "تويتر"، تسليم الأطفال الـ12، "بناء على طلب الحكومة الفرنسية"، إلى وفد من وزارة الخارجية الفرنسية في بلدة عين عيسى في شمال سوريا، مشيرا الى أنه تمّ أيضا تسليم طفلين هولنديين.

وأوضح مسؤول في الإدارة الذاتية الكردية فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية، أن بين الأطفال الفرنسيين أفرادا من عائلة واحدة، كما أن أكبرهم يبلغ من العمر 10 سنوات.

وتسلمت إدارة حماية الطفل في فرنسا الأطفال. وسيتم بداية إخضاعهم لفحص طبي قبل تسليمهم إلى مكتب الخدمات الاجتماعية، وفق الخارجية الفرنسية التي أشارت إلى أنه تم نقل الطفلين الهولنديين أيضا في طائرة عسكرية فرنسية قبل تسليمهما إلى ممثلين عن بلدهما كانوا بانتظارهما في باريس.

ومن الممكن أن تجري عملية تسليم ثالثة أخرى في حال كان هناك أطفال آخرون تنطبق عليهم المعايير ذاتها، وفق الخارجية الفرنسية.