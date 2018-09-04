وضعت تقييما سيئا لمطعم فتعرضت لإطلاق نار

تعرض منزل امرأة في ولاية فلوريدا الأميركية لإطلاق نار من قبل مالك أحد المطاعم بعد أن كتبت تقييما سيئا على صفحة المطعم على الإنترنت.

وقالت شرطة مقاطعة أورنج بولاية فلوريدا إن مالك المطعم توجه إلى منزل المرأة بعد أن قرأ التعليق وأقدم على اطلاق النار باتجاهه ثلاث مرات.

وقالت المرأة وتدعى مونيكا والي إنها كتبت التقييم بعد أن رفض المطعم تقديم الخدمة لوالدتها المعاقة، وأخبروها أنها بحاجة إلى أن يرافقها شخص آخر إذا أرادت تناول الطعام.

ونتيجة لهذا التقييم تلقى المطعم مكالمات هاتفية غاضبة وتعليقات سلبية من مستخدمي الإنترنت.