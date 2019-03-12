14 وظيفة لا يمكنك الحصول عليها في السعودية

إذا كنت لا تحمل الجنسية السعودية، فهناك أكثر من 14 وظيفة لا يمكنك الحصول عليها مهما بلغت من الخبرة أو التحصيل العلمي، فهي حكر على المواطنين.

وحسب رصد أجرته صحيفة عكاظ السعودية، هناك وظائف حسب اللائحة التنفيذية لنظام العمل محصورة بالسعوديين، وتشغيل الوافدين فيها يعتبر مخالفة تستوجب العقوبات.

وتتضمن الوظائف:

كبير إداريي موارد بشرية

كاتب شؤون موظفين

مدير شؤون موظفين

حارس أمن خاص

كاتب دوام

معقب

مدير شؤون عمل وعمال

كاتب استقدام عام

ناسخ أو مصلح مفاتيح

مدير علاقات أفراد

كاتب استقبال فندقي

مخلص جمركي

اختصاصي شؤون أفراد

كاتب استقبال مرضى

كاتب شؤون أفراد

كاتب شكاوى

كاتب توظيف

أمين صندوق