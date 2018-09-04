وفاة أحد مهندسي البرنامج النووي لكوريا الشمالية

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية الثلاثاء وفاة مسؤول سابق كانت الولايات المتحدة قد فرضت عليه عقوبات لدوره في تطوير البرنامجين النووي والبالستي لبلاده.

وأفادت الوكالة بأن جو كميو تشانغ توفي الاثنين عن عمر 89 عاما بعد إصابته بمرض في الدم.

وقالت إن المسؤول السابق ساهم في "تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد".

وتولى جو إدارة وزارة الدفاع المكلفة إعداد الأسلحة الذرية والصواريخ البالستية.

وفي عام 2013، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عليه ومسؤولين آخرين عقوبات على خلفية دورهم في البرنامج النووي.

وكان المسؤول السابق قد أشرف على إطلاق الصاروخ "أونها 2" في عام 2009 إلى جانب الزعيم كيم جونغ إيل، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، ولعب دورا حاسما في تطوير صاروخين من طراز "يونها 3" في 2012 قبل أن يتقاعد في 2015.