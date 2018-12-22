Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
أخبار

وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز

الأمير السعودي طلال بن عبد العزيز

توفي السبت الأمير طلال بن عبد العزيز الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وأحد كبار أعضاء الأسرة الحاكمة في السعودية، عن عمر 87 عاما.​

وكان أبناء وأحفاد بن عبد العزيز قد أعلنوا الجمعة عبر "تويتر" تدهور صحة الأمير الذي سبق وأن شغل مناصب وزارية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

واشتهر الأمير طلال بمطالبته بتحويل السعودية إلى مملكة دستورية. وكان كذلك معروفا بانتقاداته اللاذعة لرجال الدين المتشددين في المملكة.

وكان للأمير الراحل خسمة أبناء أبرزهم الملياردير ورجل الأعمال الشهير الوليد بن طلال.

وكان العاهل السعودي قام بزيارة الأمير طلال بعد حملة الاعتقالات التي طالت نجله الوليد في خريف 2017، للتعزية في وفاة شقيقته الأميرة مضاوي، وأظهرت صورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي للملك وهو يقبل يد أخيه غير الشقيق الذي كان على كرسي متحرك.

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG