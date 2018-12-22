وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز

توفي السبت الأمير طلال بن عبد العزيز الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وأحد كبار أعضاء الأسرة الحاكمة في السعودية، عن عمر 87 عاما.​

وكان أبناء وأحفاد بن عبد العزيز قد أعلنوا الجمعة عبر "تويتر" تدهور صحة الأمير الذي سبق وأن شغل مناصب وزارية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

واشتهر الأمير طلال بمطالبته بتحويل السعودية إلى مملكة دستورية. وكان كذلك معروفا بانتقاداته اللاذعة لرجال الدين المتشددين في المملكة.

وكان للأمير الراحل خسمة أبناء أبرزهم الملياردير ورجل الأعمال الشهير الوليد بن طلال.

وكان العاهل السعودي قام بزيارة الأمير طلال بعد حملة الاعتقالات التي طالت نجله الوليد في خريف 2017، للتعزية في وفاة شقيقته الأميرة مضاوي، وأظهرت صورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي للملك وهو يقبل يد أخيه غير الشقيق الذي كان على كرسي متحرك.