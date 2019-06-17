أعلن التلفزيون المصري وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمة.

وطلب مرسي الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، ونقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.

وقال مصدر وقال إن "مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة وانفعل ثم أغشي عليه ونقل إلى المستشفى حيث توفي".

وقد أعلنت وزارة الداخلية المصرية، رفع حالة الاستنفار الأمني إلى الدرجة القصوى في البلاد بعد إعلان وفاة محمد مرسي، تحسبا لأي أعمال عنف أو شغب وقامت بإجراء مراجعة شاملة لخططها، ونشر آلاف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في أنحاء الجمهورية.

واستنكرت منظمة "هيومن رايتس واتش" وفاة مرسي، متهمة الحكومة المصرية بعدم منحه "الرعاية الطبية الملائمة".

وذكرت سارة ليا ويتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس، أن وفاة الرئيس "كانت متوقعة بالكامل"، وأن المنظمة كانت بصدد إنهاد إعداد تقرير حول الأوضاع الصحية للرئيس المعزول، وفقا لتغريدة نشرتها عبر حسابها في تويتر، الإثنين.