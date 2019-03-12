وفاة الرضع.. البرلمان يستدعي الشاهد

طلب مجلس النواب التونسي الثلاثاء استجواب رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول حادثة وفاة 12 رضيعا في مركز التوليد بمستشفى وسيلة بورقيبة في العاصمة.

وعقد مجلس النواب الثلاثاء جلسة لمناقشة القضية التي هزت الرأي العام التونسي، وطالب مشرعون خلالها بأن يدلي رئيس الحكومة بإفادة أمام البرلمان.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن السبب المحتمل لوفاة الرضع يعود إلى إصابة الضحايا بجرثومة جراء التلوث وليس بسبب حقنهم بدواء منتهي الصلاحية.

وقالت سونيا بن شيخ القائمة بأعمال وزير الصحة في مؤتمر صحافي الاثنين إن من بين 20 رضيعا يرقدون في قسم التوليد توفي يومي الخميس والجمعة 11 تراوحت أعمارهم بين سبعة وثمانية أشهر بالإضافة إلى رضيع آخر توفي صباح الأحد.

وأكدت أن أسباب الوفيات ناجمة وفقا للمعاينات الأولية عن "تعفن جرثومي في المحيط الاستشفائي"، نافية فرضية استعمال دواء منتهي الصلاحية.

وكشفت الوزيرة في تشخيصها للمشاكل التي يواجهها قطاع الصحة في تونس أن "قطاع الصحة برمته في حالة طوارئ"، وتابعت "هناك إشكاليات في قطاع الصحة ككل (...) أبناء القطاع أطلقوا في العديد من المرات صيحات فزع".

وقدم وزير الصحة السابق عبد الرؤوف الشريف استقالته السبت إثر الحادثة، وسرعان ما قبلها رئيس الحكومة الذي وعد "بمحاسبة كل تقصير إن ثبت".

وفتحت وزارة الصحة تحقيقا في أسباب الوفيات السبت لتحديد المسؤوليات، ويتم منذ ذلك تاريخ رفع عينات من القسم الذي يرقد فيه الرضع للتحليل في مخابر مختصة لتحديد السبب الأساسي للتعفن.

وقالت بن شيخ إن عينات من جثامين الأطفال والمستشفى أرسلت إلى ثلاثة معامل مختلفة للفحص بطريقة تتسم بالشفافية والموثوقية وبمنأى عن أي شبهات.

وفي موازاة ذلك باشرت النيابة العامة في تونس تحقيقا قضائيا في الحادثة غير المسبوقة.