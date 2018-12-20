توفي الخميس الأديب والشاعر المعروف بـ"عاشق الأردن" سليمان المشيني عن عمر ناهز الـ 90 عاما.

وتنوعت كتابات الشاعر الراحل بين الرواية والقصة والمقامة والنصوص المسرحية والدراما الإذاعية والقصائد المغناة والأوبريت.

خلّد الشاعر المشيني المدن الأردنية في شعره، وتغنى بالعامل والفلاح والطالب والراعي والمرأة والطفل.

أسهم الشاعر الراحل في تأسيس إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وعمل فيها منذ العام 1957، وتدرج في المناصب إلى أن أصبح مديرا عاما للإذاعة سنة 1985، كما عمل في تأسيس صحيفة "الرأي" اليومية.

ومن بين أعماله الأدبية: رواية "سبيل الخلاص"، مسرحية "بطل من أوراس" بالإضافة إلى سلسلة طويلة من إصدارات ديوان شعر تحت عنوان "صبا من الأردن".

المصدر: وكالة بترا