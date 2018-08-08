'الابتسامة غابت'.. رحيل السعودية نوال الغامدي

ودع آلاف المغردين الطفلة السعودية نوال الغامدي، التي رحلت عن الدنيا الأربعاء بعد معركة شرسة مع مرض السرطان استمرت ثلاث سنوات.

نوال لم تسكت على المرض، بل فضحته في أنشطة استقطبت متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، تحولوا إلى متابعين دائمين لحالتها الصحية حتى اللحظة الأخيرة.

فقد اعتادت على نشر مقاطع فيديو لها على الشبكات الاجتماعية أثناء فترة خضوعها للعلاج، لتحارب هذا المرض الخبيث.

وقبل أشهر تدهورت حالة نوال الصحية، فنشرت مناشدة على الشبكات الاجتماعي للتبرع لها بالدم، ومساعدتها في الشفاء من سرطان الغدد الليمفاوية.

واحتل هاشتاغ #نوال_الغامدي المركز الأول على تويتر في السعودية، فخلال ساعات قليلة بلغ عدد التغريدات التي نعت الطفلة وحزنت لنهاية قصتها المأساوية نحو 130 ألف تغريدة.

الممثل السعودي فايز المالكي نعى نوال، ونشر مقطع فيديو سابق صوره معها متحدثا عن ابتسامتها المميزة.