حزن في السعودية على دانة القحطاني

نعى نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية الطفلة دانة القحطاني "مشهورة سنابشات".

وقال والد دانة مشعل القحطاني في منشور على حساب ابنته على شبكات التواصل "اصيبت بنتي دانه بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها وإنا لله وإنا إليه راجعون لله ما اخذ وله ما أعطى وكل شي عنده بمقدار".

واشتهرت دانة وشقيقاتها في السعودية حيث كانت تنشر على حسابها على سنابشات يوميات خاصة بهن، حيث كان المرح والطبخ حاضرا دائما، وكان يتابعهن مئات آلاف المستخدمين.

وأعاد ناشطون نشر أخر مقاطع دانا على سنابشات حيث كانت تشتري حاجيات عيد الفطر مع عائلتها.

وكانت قد شاركت دانا مع شقيقاتها في برنامج نجوم صغار الذي يقدمه الفنان أحمد حلمي.