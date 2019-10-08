وفاة الفنان الكوميدي المصري طلعت زكريا

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الثلاثاء، وفاة الممثل الكوميدي طلعت زكريا عن عمر يناهز 59 عاما بعد صراع مع المرض.

وقال نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، على صفحته في فيسبوك، إن الفنان الكوميدي تدهورت حالته خلال "الساعات الأولى من فجر اليوم (الثلاثاء)، وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك".

وولد الفنان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ، مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا.

واشتهر زكريا بأفلام عديدة أبرزها "طباخ الريس" في 2008، و"جاءنا البيان التالي" في 2001، وكان من أكثر الفنانين المعارضين لثورة 25 يناير.