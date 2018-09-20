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العراق

وفاة اللواء فاضل برواري

اللواء فاضل برواري

توفي الخميس في إقليم كردستان قائد العمليات الخاصة الأولى في جهاز مكافحة الارهاب العراقي اللواء فاضل برواري إثر نوبة قلبية عن عمر ناهز الثانية والخمسين.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان لموقع "الحرة" إن اللواء توفي بعد أزمة قلبية وقد نقل جثمانه إلى أربيل.

ولد اللواء فاضل برواري في دهوك عام 1966، وعمل آمرا في قوات البيشمركة الكردية بين عامي 1989-1991.

وبعد عام 2003 عمل على تأسيس جهاز العمليات الخاصة العراقية ليكون نواة لجهاز مكافحة الارهاب، وأصبح قائدا لللعمليات الخاصة عام 2007.

شارك برواري في عمليات الفلوجة الأولى، وعمليات النجف، ومعركة تحرير سامراء ومرقد الإمامين العسكريين، وتطهير المدائن من تنظيم القاعدة. كما شارك في أغلب المعارك التي شنتها القوات الأمنية ضد تنظيم داعش.

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