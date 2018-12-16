وفاة المؤسس الشريك لتطبيق Vine

عثرت الشرطة الأميركية صباح الأحد على المؤسس الشريك لتطبيقي "HQ Trivia" و"Vine" الشهيرين، كولين كرول (34 عاما)، ميتا في شقته بمنطقة مانهاتن في نيويورك.

ووجد عناصر الشرطة كرول في سريره فاقدا للوعي ولا يستجيب، بعد توجههم لشقته إثر مكالمة هاتفية من صديقته طلبت فيها إجراء فحص طبي له.

ولا تعرف بعد أسباب الوفاة، ومن المقرر أن يتم إعلانها لاحقا.

وقال والده ألان كرول إن ابنه كان "يتمتع بموهبة عظيمة وحقق العديد من الإنجازات في هذه السن الصغيرة"، فيما قدم حساب "HQ Trivia" على تويتر "التعازي لعائلته وأصدقائه في هذه الأوقات الصعبة".

وعرف كرول من خلال تطبيق "فاين" لمقاطع الفيديو القصيرة، والذي أطلق مسيرات العديد من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي.