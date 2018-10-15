وفاة المؤسس الشريك لمايكروسوفت

توفي يوم الاثنين المؤسس الشريك لشركة مايكروسوفت بول ألين عن عمر 65 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان ألين قد أعلن عبر تغريدة قبل أيام عودة المرض الذي شفي منه في عام 2009 بعد رحلة علاج.

ورغم أنه أعرب في التغريدة عن تفاؤله إزاء إمكانية الشفاء من ورم ليمفاوي مرة أخرى كما فعل في المرة الأولى، إلا أنه رحل عن عالمنا في مسقط رأسه، مدينة سياتل بولاية واشنطن.

Some personal news: Recently, I learned the non-Hodgkin’s lymphoma I battled in 2009 has returned. I’ve begun treatment & my doctors are optimistic that I will see a good result. Appreciate the support I’ve received & count on it as I fight this challenge. https://t.co/ZolxS8lni5 — Paul Allen (@PaulGAllen) October 1, 2018

من هو بول ألين؟

التقى ألين، المولود عام 1953، بيل غيتس عندما كان في المدرسة الثانوية في ولاية واشنطن.

وفي عام 1975 وبينما لم يتجاوز عمره 22 عاما أسس هو وغيتس شركة مايكروسوفت، لكن ألين استقال منها في عام 1983.

ألين الذي أصبح مليارديرا في عمر 37 عاما أسس خلال رحلته في عالم الأعمال عددا من الشركات من بينها شركة فولكان للاستثمار وإدارة المشاريع عام 1986، وفي عام 1995 اشترى 18.5 في المئة من أسهم شركة دريم وورك للرسوم المتحركة.

امتلك استثمارات في مجال الرياضة فقد اشترى فريق بورتلاند تريل بليزرز لكرة السلة، ونادي سي هوكس لكرة القدم الأميركية الذي فاز بالسوبر بول عام 2014، وله ملكية مشتركة في نادي سياتل ساوندرز لكرة القدم.

لديه اهتمامات أيضا بالموسيقى والسينما وقد أسس شركة فولكان برودكشن لإنتاج الأفلام.

في عام 2004، ساهم في مشروع إطلاف المركبة سبيس شيب وان التي كانت أول مركبة فضائية تنجز بتمويل خاص، وقد حصلت على جائزة أنساري أكس.

إلى جانب نبوغه في عالم التقنية والأعمال، قدم أيضا العديد من الإسهامات في مجال الأعمال الخيرية، وقد تبرع بمبلغ 14 مليون دولار لمركز بول ألن لعلوم الكمبيوتر والهندسة في جامعة واشنطن، وساهم في إطلاق معهد ألن لعلوم المخ (AIBS)، ومعهد ألن لعلوم الخلايا. في عام 2008 كان قد بلغ حجم تبرعاته مليار دولار.