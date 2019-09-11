"رجل لن يتكرر".. وفاة المخرج اللبناني سيمون أسمر

بعد ساعات من تضارب الأنباء حول مصيره، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية مساء الأربعاء وفاة المخرج اللبناني البارز سيمون أسمر بعد صراع مع المرض.

توفي أسمر عن عمر ناهز 76 عاما وفي جعبته العديد من الأعمال الفنية مثل برنامج "ستوديو الفن" و"نهر الفنون" أكبر تجمع سياحي فني في لبنان.

أسمر أيضا معد ومخرج لمئات البرامج الفنية والترفيهية السياسية والثقافية في لبنان.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بنبأ وفاته. ونشر الإعلامي اللبناني نيشان تغريدة تمنى له فيها الرحمة:

ونعت ديانا حداد، سيمون أسمر وقالت في تغريدة إنه "رجل لن يتكرر".

عرف المخرج اللبناني سيمون أسمر في لبنان بـ "صانع النجوم". وطوال مسيرته الفنية حصد أكثر من 20 جائزة في لبنان ومختلف أنحاء العالم منها جائزة أفضل مبدع تلفزيوني عام 1994.

كان أسمر متزوجا وله ثلاثة أبناء.