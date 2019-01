وفاة المغني الأميركي جيمس إنغرام

توفي الثلاثاء المغني الأميركي المعروف جيمس إنغرام عن عمر ناهز 66 عاما.

وعرف الراحل بمرافقته لمشاهير الأغنية الأميركية مثل ري تشارلز ومايكل جاكسون خلال ثمانينيات القرن الماضي.

واكتشف الأميركيون الراحل سنة 1981 عندما شارك في ألبوم "ذي دود" لصاحبه كوينسي جونز.

الممثلة ديبي ألن أعلنت في تغريدة لها وفاة من وصفته بـ "الصديق العزيز" على قلبها.

جيمس إنغرام ساهم كذلك في كتابة أغنية لمايكل جاكسون سنة 1982 ضمن ألبوم " Thriller ".

ومن خلال أعمال ثنائية مع نجوم الأغنية الأميركية سنوات الثمانينيات، لمع نجم إنغرام حتى احتل المركز الأول من حيث المبيعات شهر فبراير 1983 عن ألبومه " Come to Me" الذي جمعه بباتي أوستن.

وفي 1984، صعد إنغرام لقمة المبيعات مرة أخرى بألبومه " Yah Mo B There" الذي جمعه بالنجم مايكل ماكدونالد.

واشتهر إنغرام في العالم العربي بداية من 1985 عندما شارك في فيديو كليب الأغنية العالمية "we are the world"، والذي جمعه إلى جانب مايكل جاكسون بكل من تينا تيرنر، و كيني روجرز بالإضافة إلى ري تشارلز.