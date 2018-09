وفاة الممثل الأميركي بيرت رينولدز

توفي الممثل الأميركي بيرت رينولدز الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما، حسب ما أعلنت وسائل إعلام أميركية ومقربون منه.

وقالت صحيفة هوليوود ريبورترز نقلا عن إريك كريتزر مدير أعمال رينولدز إن الممثل الأميركي توفي في مركز جوبيتر الطبي في فلوريدا بسبب أزمة قلبية مفاجئة.

في ذروة حياته المهنية بالسبعينيات والثمانينيات كان رينولدز واحدا من الوجوه الأساسية في صناعة السينما الأميركية.

لعب دور البطولة في أفلام شهيرة مثل The Deliverance و Somkey and the Bandit وكذلك The Longest Yard.

غطت حياة رينولدز الشخصية أحيانا على حياته المهنية خاصة فيما يتعلق بزيجتيه اللتين انتهتا بالطلاق من كل الممثلتين لوني أندرسون وجودي كارني، إضافة إلى مشاكله المالية.

فاز رينولدز بجائزة "إيمي" المرموقة عن دوره في المسلسل التلفزيوني Evening Shade في الفترة بين 1990-1994.

وترشح رينولدز لجائزة أوسكار لأفضل ممثل مساعد في فيلم Boogie Nights عام 1998.