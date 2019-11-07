وفاة الممثل المصري هيثم أحمد زكي

توفي فجر الخميس، الممثل المصري هيثم أحمد زكي نجل الفنان المصري الكبير الراحل أحمد زكي في منزله بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وتشير المعلومات الأولية، التي تاناقلتها وسائل إعلام محلية، إلى أن الوفاة حدثت نتيجه هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنان الراحل على صفحتها الرسمية

ويبلغ هيثم من العمر 35 عاما وبدأ حياته الفنية بعد رحيل والده أيقونة السينما المصرية أحمد زكي، حين استكمل دور والده في آخر أعماله السينمائية فيلم "العندليب"، إذ إن والده رحل قبل انتهاء تصوير العمل.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مديرية أمن الجيزة أنها تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها.

وانتقلت قوة أمنية وفتحت باب الشقة بعد استئذان النيابة، ليتبين لها وفاة الفنان.

وبعد نقل الجثمان إلى المستشفى، أفاد التقرير المبدئى بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.