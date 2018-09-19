وفاة تاجر 'الكيف'.. جميل راتب وداعا

ودعت مصر صباح الأربعاء الممثل البارز جميل راتب عن عمر 92 عاما بعد صراع مع المرض.

ونشر هاني التهامي مدير أعمال الممثل المصري، على صفحته الرسمية في فيسبوك تسجيل فيديو قال فيه إن راتب أوصى بعدم إقامة مراسم عزاء له.

وقالت صحيفة الأهرام إن راتب غادر مصر إلى فرنسا لتلقي العلاج بعد أن فقد صوته بدرجة كبيرة بسبب أمراض الشيخوخة، ثم قرر العودة بعد فشل التدخل الطبي نظرا لتقدمه في العمر.

ولد جميل راتب عام 1926 في القاهرة. ودرس في مدرسة الحقوق الفرنسية وبعد السنة الأولى، سافر إلى باريس لإكمال دراسته.

بدأ راتب التمثيل منذ صغره، وكانت أولى مشاركاته السينمائية في فيلم (أنا الشرق)، وهو من بطولة الممثلة الفرنسية كلود جودار وجورج أبيض وحسين رياض وتوفيق الدقن.

كان فيلم (الصعود إلى الهاوية) الذي قدمه راتب عام 1978 نقطة تحول في مشواره السينمائي، وحصل على جائزة أفضل دور ثان عن الفيلم، وسلمها له الرئيس المصري الراحل أنور السادات.

شارك الممثل المصري في العديد من الأعمال الناجحة منها أفلام (ولا عزاء للسيدات) و(البريء) و(البداية) و(طيور الظلام) و(الكيف)، ولعب أدوارا رئيسية في مسلسلات منها (الراية البيضاء) و(الزوجة أول من يعلم) و(أحلام الفتى الطائر) و(رحلة المليون) و(زيزينيا) و(يوميات ونيس).

وشارك أيضا بالأداء الصوتي في فيلم (عمر المختار)، وخاض تجربة الإخراج المسرحي ومن بين هذه المسرحيات (الأستاذ) و(زيارة السيدة العجوز) و(شهرزاد).

كرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مجمل مشواره الفني في 2005 والمهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الـ20 عام 2016.