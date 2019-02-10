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وفاة توأمين ملتصقين في صنعاء

طبيب ينظر إلى أشعة للتوأمين اليمنيين عبد الخالق وعبد الرحيم

قالت وزارة الصحة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في اليمن إن التوأمين الملتصقين اللذين وُلدا قبل أسبوعين وكانا بحاجة ماسة للعلاج بالخارج توفيا السبت.

وقال الأطباء الذين كانوا يعالجون التوأمين عبد الخالق وعبد الرحيم في العاصمة صنعاء إن الرضيعين لم تُكتب لهما النجاة بسبب تدهور النظام الصحي في اليمن.

عبدالرحيم وعبدالخالق توأمان يمنيان برأس واحدة
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ومطار مدينة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون مغلق أمام الرحلات المدنية منذ 2015، بينما يسيطر التحالف بقيادة السعودية على الأجواء في اليمن.

وإعادة فتح المطار هدف رئيسي لمحادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي بدأت بمفاوضات في ستوكهولم في كانون الأول/ديسمبر.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الأربعاء إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يبحث كيفية نقل الرضيعين للخارج للعلاج.

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