وفاة جورج بوش الأب

توفي الرئيس السابق جورج بوش الأب عن عمر 94 عاما، حسب ما أعلنت أسرته. وفي نيسان/أبريل توفيت زوجته باربرا بوش.

وغرد ابنه الرئيس السابق جورج دبليو بوش على توتير قائلا: "يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفين ودورو إعلان وفاة والدنا بعد 94 عاما مميزة".

وأضاف "جورج هربرت ووكر بوش كان رجلا بشخصية مثالية وأفضل أب يتمناه أي ابن أو ابنة".

وأصدر الرئيس دونالد ترامب بيانا قدم فيه تعازيه والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بوفاة بوش الأب.

وجورج بوش الأب هو الرئيس الأميركي الـ 41، تولى المنصب لفترة رئاسية واحدة من عام 1989 إلى عام 1993، وقبلها تولى منصب نائب الرئيس رونالد ريغان.

وكان بوش الأب طيارا في الحرب العالمية الثانيةـ وعمل في قطاع النفط في تكساس الولاية التي يعيش فيها قبل أن يدخل معترك السياسة عام 1964 ليكون واحدا من أهم وجوه الجزب الجمهوري.

وبعد أسبوع من وفاة زوجته باربرا خضع بوش الأب للعلاج في وحدة العناية المركزة في المستشفى بعد الإصابة بالتهاب.