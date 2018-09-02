وفاة حارس مرمى هولندي اصطدم بلاعب منافس

توفي حارس مرمى يبلغ من العمر 13 عاما بعد اصطدامه مع لاعب منافس خلال مباراة لكرة قدم للشباب في هولندا.

وجرى تأجيل كل مباريات الفريق الذي ينتمي إليه الصبي، وهو فريق مارينوس فان روين من بلدة هيرنبرغ الواقعة على بعد 120 كيلومترا جنوب شرقي أمستردام، إلى نهاية الأسبوع بعد حادثة الوفاة التي وقعت أمس السبت.

وقال النادي في بيان على موقعه على الإنترنت إن حارس المرمى فقد وعيه بعد الاصطدام ولم تنجح محاولات إنقاذه.

وقدم يان ديرك فان دير زي، رئيس قسم الهواة في اتحاد كرة القدم الهولندي، تعازيه في تغريدة على تويتر.