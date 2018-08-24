وفاة رشا الحسن.. خبيرة التجميل الثانية خلال أيام

الأعراض ذاتها التي وصلت بها طبيبة التجميل الراحلة رفيف الياسري إلى المستشفى الخميس قبل الماضي، بانت على خبيرة التجميل رشا الحسن الخميس الفائت ثم ما لبثت أن توفيت.

رشا الحسن خبيرة تجميل معروفة في الثلاثينيات من عمرها وأم لثلاثة أطفال، كانت تدير مركزا مشهورا في العاصمة العراقية ومقهى مخصصا للنساء.

وقال أحد شهود العيان الذين تصادف وجودهم في المستشفى أثناء دخولها، إن رشا كانت مصابة بما يشبه الاختناق الحاد وتوقع تعرضها لنوع من المواد السامة.

ورجح قانونيون أن تكون الحوادث مرتبطة بابتزاز مالي ولا علاقة لها بالتجاذبات السياسية في العراق.