وفاة 'رئيس التحرير'.. حمدي قنديل

غيب الموت الإعلامي المصري حمدي قنديل مساء الأربعاء بعد صراع مع المرض وذلك عن عمر ناهز 82 عاما، ومن المقرر تشييع جنازته الخميس في القاهرة.

ولد حمدي قنديل لأسرة من الطبقة المتوسطة، وترك دراسة الطب ليدرس الصحافة.

عمل في مجلة "آخر ساعة" وجريدة "أخبار اليوم".

وتزوج قنديل من الممثلة المصرية نجلاء فتحي.

وقدم برنامجه الشهير "رئيس التحرير" في التلفزيون المصري لكنه توقف، بحسب البعض، بسبب آرائه السياسية من قضايا مصرية وعربية.

بعد توقف البرنامج، سافر إلى دولة الإمارات ليقدم برنامجا جديدا حمل اسم "قلم رصاص" لكنه توقف أيضا "بسبب آرائه" وما قيل حينها عن "تجازوه سقف الحرية".

وكان حمدي متحدثا رسميا باسم "الجمعية الوطنية للتغيير" التي كان يترأسها محمد البرادعي.