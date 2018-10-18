وفاة رئيس السودان الأسبق سوار الذهب 

أعلنت الرئاسة السودانية الخميس وفاة عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب، رئيس الحكومة الانتقالية في البلاد بين عامي 1985 و1986 والتي تولت مقاليد الحكم عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الحكم العسكري.

وذكرت الرئاسة في بيان أن سور الذهب توفي صباح الخميس في المستشفى العسكري في العاصمة السعودية.

وقالت الخرطوم إن جثمان الرئيس الأسبق سيوارى الثرى في المدينة المنورة من دون أن تحدد تاريخ مراسم الدفن.

وسوار الذهب المولود عام 1935، التحق بالقوات المسلحة السودانية كضابط عام 1955 وتدرج في دولابها حتى تقلّد منصبي رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع.

وعندما أطاحت الانتفاضة الشعبية السودانية في 1985 الحكومة العسكرية برئاسة جعفر نميري، أصبح سوار الذهب رئيسا للحكومة الانتقالية التي أدارت البلاد لعام واحد.

وأجريت انتخابات عامة في 1986 فاز فيها رئيس الوزراء الصادق المهدي قبل أن يطيحه الرئيس الحالي عمر البشير في انقلاب عسكري 1989.

وعقب تسليم سوار الذهب لمقاليد الحكم، اتجه نحو العمل الخيري في إطار منظمة الدعوة الإسلامية التي تأسست مطلع ثمانينيات القرن الماضي في السودان وتحظى بدعم غير رسمي خليجي ويتركز عملها في أفريقيا.