وفاة رجل السياسة العراقي عدنان الباجة جي

توفي عضو مجلس الحكم ووزير الخارجية الأسبق عدنان الباجة جي، الأحد، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

عين الراحل عدنان الباجة جي سفيرا للعراق في الأمم المتحدة إبان عهد الزعيم عبد الكريم قاسم، ثم وزيرا للخارجية في عهد عبد السلام عارف وخدم خلال حرب 1967.

وارتأى الباجة جي عدم العودة بعد 1968، وقرر العمل مع المعارضة العراقية، حيث كان عضوا بارزا فيها، التحق بحكومة أبو ظبي للعمل مستشارا لها، وقد حضر اجتماع التوقيع على دستور إقامة الإمارات العربية المتحدة وإعلان استقلال الدولة.

وعقب احتلال العراق سنة 2003، كان الباجة جي عضوا في مجلس الحكم، ومما يذكر أنه نجل السياسي البارز في عهد الملكية، مزاحم الباجة جي، الذي كان رئيس الوزراء العراقي خلال الحرب التي دارت في فلسطين عام 1947.

وقدم رئيس وزراء العراقي الأسبق الدكتور إياد علاوي، تعازيه بوفاة رجل السياسة البارز وقال: "لقد كان الفقيد رجل دولة بحق، يتميز بالحكمة والاعتدال يمتلك نظرة ثابتة ووعيا سياسيا عاليا، ولقد كان له دور وطني مميز وبارز خلال فترة مجلس الحكم، وخلال عمله كعضو بارز في القائمة العراقية الوطنية، بالاضافة إلى دوره القومي العربي عندما عمل مستشارا للشيخ زايد آل نهيان رحمه الله".

وأضاف "لقد خسر العراق رجلا مناضلا متميزا وفاضلا، مؤمنا بالتوجه الوطني المعتدل وكانت له إمكانيات دبلوماسية وإدارية رفيعة جدا"، وفقا لبيان نقلته وكالة "واع".