وفاة "رجل مارلبورو" الذي لم يدخن أبدا

توفي روبرت نوريس، المعروف باسم "رجل مارلبورو" الذي كان يظهر في إعلانات العلامة التجارية للسجائر الشهيرة، الأحد عن عمر 90 عاما.

ويظهر نوريس في الإعلانات مرتديا قبعة رعاة البقر ويتجول في التضاريس البرية، مع سيجارة تتدلى من فمه.

وعلى الرغم من أنه يظهر حاملا السجائر، إلا أن نوريس لم يدخن أبدا، وترك مجال الإعلان للسجائر بعدما أحس أنه يقدم نموذجا سيئا لأطفاله.

ولد نوريس في شيكاغو، إلينوي، لكنه قرر في سن مبكرة أنه يريد أن يكون راعي بقر.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، في ذلك الوقت، كانت الشركات التنفيذية للدعاية لسجائر مارلبورو، التي تم تسويقها في الأصل كسجائر نسائية، تحاول معرفة كيفية بيعها للرجال.

وتوصل معلن يدعى "ليو بيرنيت" إلى فكرة تصوير الإعلان مع رجل من رعاة البقر يدخن السيجارة في الهواء الطلق.

وبحسب الصحيفة، استعملت شركة الدعاية، في البداية عارضين مختصين، لكن برنيت أحس بأنه بحاجة إلى راعي بقر حقيقي.

وتواصل المشرفون على شركة الدعاية مع نوريس بعدما رأوا صورته في إحدى الجرائد رفقة صديق له، ليصبح نجم حملة مالبورو الإعلانية، بحسب ما كشف ابنه.

وبعد توقفه عن العمل في الإعلان للسجائر، واصل نوريس العمل في مزرعته، وتربية الماشية التي ظل يحبها حتى وفاته.