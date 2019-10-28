وفاة سبعة أشخاص في سيول بالسعودية.. وانتقادات لاذعة لهيئة الأرصاد

لقي سبعة أشخاص في السعودية حتفهم وأصيب 11 آخرون بعد سقوط أمطار غزيرة في منطقة حفر الباطن شمال شرق السعودية، بحسب ما أوردت قناة الإخبارية السعودية الاثنين، في وقت انتشرت فيه انتقادات ضد هيئة الأرصاد الجوية "لتأخرها" في تحذير المواطنين حول خطور العاصفة التي شهدتها المملكة.

ونقلت الإخبارية عن بيان صادر عن الدفاع المدني في مدينة حفر الباطن قرب الحدود مع الكويت، أنه "قام بإخلاء 16 شخصا وإيواء سبعة أشخاص".

وقررت السلطات المحلية تعليق الدوام المدرسي في حفر الباطن الإثنين بسبب "التغييرات الجوية" والأمطار.

وشهدت السعودية في يناير الماضي سيولا تسببت بها أمطار غزيرة ما أدى إلى مصرع 12 شخصا، بينهم عشرة أشخاص لقوا حتفهم في منطقة تبوك شمال غرب السعودية.

وانتشرت مقاطع فيديو أظهرت الدمار الذي تسببت به العاصفة الرعدية في المملكة:

وانتقد البعض عدم رصد العاصفة مسبقا وتحذير المواطنين