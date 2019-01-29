وفاة شخصين وإلغاء رحلات جوية بسبب الطقس

أدى طقس شديد البرودة في عدة مناطق بوسط غرب أميركا إلى وفاة شخصين وإلغاء مئات الرحلات الجوية، فيما يتوقع أن تبلغ درجات الحرارة أرقاما قياسية يومي الأربعاء والخميس.

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وأفادت شبكة سي أن أن بوفاة شخصين، أحدهما شاب لم يستطع الدخول إلى منزله في مدينة روشستر بولاية مينيسوتا فمات بسبب البرودة، وآخر قضى في حادث تصادم بإلينوي مرتبط بأحوال الطقس.

وتوقعت تقارير أن يكون الطقس في شيكاغو بولاية إلينوي أكثر برودة من الأجزاء الأخرى من القارة القطبية الجنوبية.

وقد تعطلت مظاهر الحياة الثلاثاء في مناطق بشيكاغو وطلبت الشركات من موظفيها البقاء في منازلهم وأغلقت المدارس أبوابها.

وتوقعت "سي أن أن" أن تصل درجة الحرارة في شيكاغو الأربعاء إلى 25 تحت الصفر بمقياس فهرنهايت (-31 درجة سيليزية) قبل أن تصل إلى 27 درجة تحت الصفر بمقياس فهرنهايت (-32 درجة سيليزية) الخميس.

وتم إلغاء حوالي 1600 رحلة جوية في عموم المناطق المتأثرة بموجة الطقس الحالية، ومن بينها أكثر من 760 في شيكاغو.

وألغيت رحلات جوية في مطاري شيكاغو الرئيسيين، أوهير وميدواي. وقد تعرض المطاران لتساقط الثلوج يوم الاثنين ثم لحدوث فيضانات استمرت حتى الثلاثاء.