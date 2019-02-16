وفاة شرطي سوداني متأثرا بجروحه

قال متحدث باسم الشرطة السودانية الجمعة إن شرطيا توفي متأثرا بجروحه بعدما رشق محتجون مركبة أمنية بالحجارة خلال مرورها قرب مظاهرات في الخرطوم الخميس.

وقال اللواء هاشم علي المتحدث باسم الشرطة إن المركبة كانت تمر بالمنطقة "بمحض الصدفة"، مضيفا أن السلطات ألقت القبض على عدد من المشتبه فيهم.

وأضاف المتحدث "تم قذف المركبة بالحجارة أثناء عودة عناصرها من تدريب، وهم لا علاقة لهم بفض الشغب".

وبذلك يرتفع العدد الرسمي لقتلى الاحتجاجات التي تجتاح السودان منذ 19 كانون الأول/ديسمبر إلى 31 بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة. وقالت نقابة أطباء مرتبطة بالمعارضة الأسبوع الماضي إن 57 شخصا قتلوا في المظاهرات.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الأمن فرقت احتجاجات قرب القصر الرئاسي في الخرطوم الخميس واعتقلت العشرات واقتادتهم إلى شاحنات صغيرة.

وأذكت أزمة اقتصادية متفاقمة الاحتجاجات التي تحولت إلى أكبر تحد للرئيس عمر البشير منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب قبل نحو 30 عاما.

ولم يبد البشير وحزبه المؤتمر الوطني الحاكم أي مؤشر على الإذعان لمطالب المحتجين، وألقيا باللوم في الاضطرابات على عملاء أجانب.