صحيفة: وفاة طفل على متن الخطوط القطرية

توفي طفل يبلغ من العمر 11 شهرا على متن طائرة تابعة للخطوط القطرية كانت في رحلة الأربعاء من قطر إلى الهند، وفق ما ذكرت صحيفة هندية ناطقة بالإنجليزية.

وقالت الصحيفة إن الطفل أرناف فارما كان مع والديه على متن الرحلة الجوية المتجهة من الدوحة إلى حيدر أباد في الهند، عندما عانى من مشاكل في التنفس.

وقد نقل الطفل إلى مركز طبي في مطار راجيف غاندي الدولي مباشرة بعد هبوط الطائرة، لكنه فارق الحياة بمجرد الوصول.

ويحمل الطفل أرناف جواز سفر أميركيا بينما يحمل والده جواز سفر هندي.

ولم تعلق الخطوط الجوية القطرية على الخبر.