الأمم المتحدة: وفاة طفل كل خمس ثوان

أفاد تقرير لوكالات تابعة للأمم المتحدة الثلاثاء بأن ما يقدر بنحو 6.3 مليون طفل ماتوا قبل بلوغ سن الـ15 العام الماضي أي بواقع طفل كل خمس ثوان لأسباب بينها عدم توفر المياه والصرف الصحي والتغذية والرعاية الصحية الأساسية.

وأضاف التقرير أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات وهي 5.4 مليون حالة، حدثت في السنوات الخمس الأولى من العمر إذ يمثل حديثو الولادة نحو نصف الوفيات.

ووقعت نصف وفيات الأطفال ممن هم أقل من خمس سنوات في عام 2017 في دول أفريقيا جنوبي الصحراء حيث توفي طفل بين كل 13 طفلا قبل عيد ميلاده الـ15.

وجاء في تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن المعدل في الدول ذات الدخل المرتفع بلغ واحدا بين كل 185 طفلا.

وجاء في التقرير أن معظم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات يموتون لأسباب يمكن الوقاية منها أو علاجها مثل مضاعفات الولادة والالتهاب الرئوي والإسهال وتسمم الدم لدى حديثي الولادة والملاريا.