وفاة 'عبقري الموضة' كارل لاغرفيلد

توفي الثلاثاء مصمم الأزياء الألماني الشهير والمدير الفني لدار "شانيل" كارل لاغرفيلد عن عمر 85 عاما.

وظل لاغرفيلد أيقونة في عالم الأزياء على مدى نصف قرن، واشتهر بعمله مع "شانيل" لكنه كان يقدم مجموعات لبيت أزياء "فندي" التابع لشركة "لوي فيتون" وللعلامة التجارية التي تحمل اسمه.

وأكد برنار أرنو رئيس شركة "لوي فيتون" وفاة لاغرفيلد قائلا إن مصمم الأزياء الراحل الشهير جعل باريس عاصمة الموضة في العالم.

وقال أرنو في بيان: "برحيل كارل لاغرفيلد نكون قد فقدنا عبقريا مبدعا ساهم في جعل باريس عاصمة الموضة في العالم وجعل فندي أحد أكثر بيوت الأزياء الإيطالية إبداعا.

وأضاف "لقد فقدت الموضة والثقافة مصدرا عظيما للإلهام".

وأشارت مجلة "بيور بيبول" الإلكترونية الفرنسية المعنية بأخبار المشاهير إلى أن لاغرفيلد توفي صباح الثلاثاء بعد نقله إلى مستشفى في منطقة نويي سورسين خارج باريس مساء الاثنين.