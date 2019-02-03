وفاة عسكري يمني أصيب في هجوم للحوثيين

أعلن وزير الدفاع اليمني معمر الإرياني أن نائب رئيس هيئة الأركان صالح الزنداني توفي الأحد متأثرا بجروح أصيب بها الشهر الماضي في هجوم شنه الحوثيون على أكبر قاعدة عسكرية في البلاد.

وكان الزنداني من بين 11 شخصا أصيبوا في هجوم بطائرة مسيرة في 10 كانون الثاني/يناير على عرض عسكري في القاعدة الواقعة في لحج، على بعد حوالى 60 كلم شمال عدن، ثاني أكبر المدن اليمنية.

وقتل في الهجوم سبعة عسكريين يمنيين موالين للحكومة بينهم مسؤول بارز في الاستخبارات.

وجاءت الضربة بعد أقل من شهر من توقيع الحكومة اليمنية والحوثيين اتفاقا خلال محادثات في السويد أثمر هدنة في مدينة الحديدة التي تعتبر ممرا رئيسيا للمساعدات لنحو 14 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة في اليمن.

وبدأت المعارك بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات اليمنية في 2014، وشهدت تصعيدا في 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ومنذ ذلك الحين، قتل في الحرب نحو عشرة آلاف شخص، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، رغم أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى الفعلي قد يكون خمسة أضعاف ذلك.