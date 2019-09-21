وفاة لبناني برصاص حرس الحدود السوري

لقي لبناني مصرعه السبت متأثرا بجروح أصيب لها جراء إطلاق حرس الحدود السوري النار عليه وعلى صيادين آخرين في المنطقة الحدودية المتداخلة مع لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وأوردت الوكالة أن الحادث وقع خلال رحلة صيد في المنطقة الجردية عند الحدود اللبنانية السورية.

وأفاد مراسل فرانس برس بأن الرجل، البالغ من العمر 55 عاما والوالد لثلاثة أطفال، كان برفقة أربعة صياديين آخرين يتجولون في جرود بلدة طفيل الحدودية حين جرى إطلاق النار باتجاههم، وجميعهم يتحدرون من مدينة بعلبك في شمال شرق لبنان.

وأسفر إطلاق النار، وفق المراسل، عن إصابته وصيادين إثنين آخرين وجرى نقلهم إلى مستشفى في سوريا، فيما أوقف حرس الحدود السوري الصيادين الآخرين.

ومن المفترض أن تتوجه عائلة القتيل إلى سوريا السبت لنقل جثمانه.

ويتشارك لبنان وسوريا حدودا على طول 330 كيلومترا غير مرسمة في أجزاء كبيرة منها خاصة في شمال شرق البلاد.

وحافظ الجيش السوري على تواجده في بعض المواقع المحاذية لتلك الحدود غير المرسمة.

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