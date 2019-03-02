الأردن ينعى "أبو عواد"

توفي السبت الفنان الأردني الشهير نبيل المشيني صاحب الشخصية الفنية المعروفة "أبو عواد" عن عمر يناهز 79 عاما، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا.

‏وعرف الفنان المشيني، الذي بدأ مسيرته الفنية من خلال الإعلام، بالتزامه الفني، وحبه لتقديم الأعمال الفنية التي تنحاز لهموم المواطن وتقدم قضاياه في قالب درامي ونقدي لاذع.

ونعى وزير الثقافة ووزير الشباب ووزير الإعلام الأردني بالوكالة محمد أبو رمان الفنان الراحل الذي تميز بأعماله الفنية التي عرفت على مستوى العالم العربي من خلال الشخصيات التي تقمصها ببراعة وأداء فني باهر.

واستذكر الوزير الفنان الراحل الذي كان له حضوره الإعلامي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية منذ البدايات، وفي عضويته لمجلس الأعيان و"انحيازه الدائم لقيم الجمال في أعماله الدرامية"، مقدما تعازيه لأسرته وزملائه في نقابة الفنانين الأردنيين ومحبي فنه الأصيل الذي امتد لما يقرب من 45 عاما تعددت فيها هذه الأعمال ما بين التلفزيون والإذاعة والمسرح.

والفنان الراحل من مواليد 1939، وسبق أن ترأس رابطة الفنانين الأردنيين وعمل مذيعا في التلفزيون الكويتي، وفي التلفزيون الأردني، وعين عضوا في مجلس الأعيان الأردني 2003.