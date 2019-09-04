وفاة نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي إثر أزمة قلبية

قال عبد المنعم عبد المقصود محامي الرئيس الأسبق محمد مرسي في تصريحات خاصة لـ"الحرة" إن عبد الله نجل الرئيس المعزول توفي الأربعاء إثر أزمة قلبية فاجأته أثناء قيادته لسيارته بصحبة أحد أصدقائه الذي استطاع إيقاف السيارة.

وقال مراسل "الحرة" إنه تم نقل عبد الله على إثر الأزمة القلبية إلى مستشفى الواحة في جنوب القاهرة، وتوفي في الحال.

وقال مصدر طبي في تصريحات خاصة لـ"الحرة" إن عبدالله محمد مرسي توفي داخل مستشفى "الواحة " بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، على إثر أزمة قلبية مفاجئة، وأنه وصل إلى المستشفى ميتا.

ووفقا لمراسل "الحرة"، فإن المستشفى يشهد تعزيزات أمنية مكثفة في محيطه حاليا، ولم يتم التأكد من تواجد أفراد الأسرة داخل المستشفى.

وقالت مصادر إنه يتم الآن الانتهاء من إجراءات الدفن على أن تجرى الخميس.

وكان والد عبد الله الرئيس الأسبق محمد مرسي، يعد أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، لكنه قضى عاما واحدا في سدة الحكم قبل أن يطيح به الجيش في عام 2013 ويموت خلال محاكمته.

وتوفي مرسي في 17 يونيو الماضي أثناء حضوره جلسة إعادة محاكمته في قضية "التخابر" التي كانت تعقد في أكاديمية للشرطة في جنوب القاهرة.

وكان مرسي متزوجا وأبا لخمسة أبناء، أحدهم عبدالله الذي توفي الأربعاء، عن عمر يناهز 25 عاما، وكان أصغر أبناءه.

اما أبناء مرسي الآخرون، فهم: أحمد والشيماء وعمر وأسامة الذي حبس منذ ديسمبر 2016 على ذمة اتهامات بـ"التحريض على العنف" في قضية تتعلق بفض قوات الأمن لاعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" في 2013.